Рада поддержала освобождение от налогов производителей дронов на оптоволокне

Верховная Рада приняла за основу и в целом два важных законопроекта — №13305 и №13306, которые предусматривают налоговые и таможенные льготы для производителей дронов, управляемых через оптоволоконный кабель.

Об этом сообщили председатель Комитета Верховной Ралы по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и нардеп Ярослав Железняк, которые были среди инициаторов документов.

Принятие законопроектов 13305 и 13306: что известно

Соответствующие изменения (законопроект №13305) в Таможенный кодекс относительно освобождения от налогообложения ввозной пошлиной товаров, ввозимых на таможенную территорию Украины для нужд безопасности и обороны, и устранения технических неувязок поддержали 302 народных избранника.

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За законопроект №13306, которым предусмотрены изменения в подраздел 2 раздела ХХ Переходные положения Налогового кодекса относительно освобождения от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции (НДС) по ввозу на таможенную территорию Украины товаров для нужд безопасности и обороны, проголосовали 303 парламентария.

Гетманцев пояснил, что эти изменения позволят обеспечить благоприятные условия для разработки и производства беспилотных систем, которые используют оптический кабель для управления и передачи видеосигнала, необходимых для обороны Украины.

В частности, принятие законопроектов будет способствовать:

уменьшению себестоимости беспилотных систем, использующих оптический кабель для управления и передачи видеосигнала или других изделий оборонного назначения с использованием оптического кабеля;

оперативному обеспечению Сил обороны Украины современными техническими средствами.

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