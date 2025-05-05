Оптоволоконные БпЛА уже исчерпали инновационный потенциал — Федирко
Дроны на оптоволокне не являются технологическим прорывом в этой фазе войны.
Об этом заявил исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко.
Федирко о дронах на оптоволокне
– У этого типа дронов есть как много преимуществ, так и недостатков, в частности вес, низкая маневренность, постоянные обрывы, большие габариты, относительно короткий радиус действия. Имеется своя специфика управления на высотах. Одним словом, несовершенная штука. Но для засад – одна из лучших, – сказал Федирко.
Он также подчеркивает, что технология оптоволокна уже исчерпала свой инновационный потенциал.
В то же время обычные FPV-дроны, управляемые с помощью радиосвязи, продолжают демонстрировать эффективность.
– Потенциал обычных FPV-дронов с системой управления с помощью радиосвязи еще не исчерпан. И системы радиоэлектронной борьбы за ними просто не успевают, – добавил он.
Напомним, исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко объяснил, чем отличается подход к производству оружия в Украине и РФ. Подробнее об этом – читайте в материале.