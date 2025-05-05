Укр Рус
Укр Рус
Популярные Объясняем
Нужно ли включать фары днем в городе и когда это обязательно
Субсидии в Украине: что ждет украинцев с 1 мая
Пенсии с 1 мая 2025: что изменится и кому повысят выплаты
Зеленский – гостям на параде в РФ 9 мая: Мы не будем давать вам никаких гарантий
Инфографика
Состояние и недвижимость Даниэля Дюбуа: сколько зарабатывает Динамит
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Оптоволоконные БпЛА уже исчерпали инновационный потенциал — Федирко

У Міноборони показали FPV-дрони на оптоволокні
Фото: Минобороны

Дроны на оптоволокне не являются технологическим прорывом в этой фазе войны.

Об этом заявил исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко.

Федирко о дронах на оптоволокне

– У этого типа дронов есть как много преимуществ, так и недостатков, в частности вес, низкая маневренность, постоянные обрывы, большие габариты, относительно короткий радиус действия. Имеется своя специфика управления на высотах. Одним словом, несовершенная штука. Но для засад – одна из лучших, – сказал Федирко.

Он также подчеркивает, что технология оптоволокна уже исчерпала свой инновационный потенциал.

Сейчас смотрят

В то же время обычные FPV-дроны, управляемые с помощью радиосвязи, продолжают демонстрировать эффективность.

– Потенциал обычных FPV-дронов с системой управления с помощью радиосвязи еще не исчерпан. И системы радиоэлектронной борьбы за ними просто не успевают, – добавил он.

Напомним, исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко объяснил, чем отличается подход к производству оружия в Украине и РФ. Подробнее об этом – читайте в материале.

Читайте также
В Украине уже более 60 отечественных производителей компонентов любой военной техники — Федирко
Дрони Deep Strike

дрон, Дрони, Зброя, Украинское оружие
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь