Рада підтримала звільнення від податків виробників дронів на оптоволокні
Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому два важливих законопроєкти – №13305 та №13306, які передбачають податкові та митні пільги для виробників дронів, що керуються через оптоволоконний кабель.
Про це повідомили голова Комітету Верховної Рали з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев та нардеп Ярослав Железняк, які були серед ініціаторів документів.
Ухвалення законопроєктів 13305 і 13306: що відомо
Відповідні зміни (законопроєкт №13305) до Митного кодексу щодо звільнення від оподаткування ввізним митом товарів, що ввозяться на митну територію України для потреб безпеки і оборони, та усунення технічних неузгодженостей підтримали 302 народні обранці.
За законопроєкт №13306, яким передбачені зміни до підрозділу 2 розділу ХХ Перехідні положення Податкового кодексу щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операції (ПДВ) з ввезення на митну територію України товарів для потреб безпеки і оборони, проголосували 303 парламентарі.
Гетманцев пояснив, що ці зміни дозволять забезпечити сприятливі умови для розробки і виробництва безпілотних систем, які використовують оптичний кабель для керування та передання відеосигналу. необхідних для оборони України.
Зокрема, ухвалення законопроєктів сприятиме:
- зменшенню собівартості безпілотних систем, які використовують оптичний кабель для керування та передання відеосигналу або інших виробів оборонного призначення із використанням оптичного кабелю;
- оперативному забезпеченню Сил оборони України сучасними технічними засобами.