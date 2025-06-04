Рада підтримала звільнення від податків виробників дронів на оптоволокні

Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому два важливих законопроєкти – №13305 та №13306, які передбачають податкові та митні пільги для виробників дронів, що керуються через оптоволоконний кабель.

Про це повідомили голова Комітету Верховної Рали з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев та нардеп Ярослав Железняк, які були серед ініціаторів документів.

Ухвалення законопроєктів 13305 і 13306: що відомо

Відповідні зміни (законопроєкт №13305) до Митного кодексу щодо звільнення від оподаткування ввізним митом товарів, що ввозяться на митну територію України для потреб безпеки і оборони, та усунення технічних неузгодженостей підтримали 302 народні обранці.

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За законопроєкт №13306, яким передбачені зміни до підрозділу 2 розділу ХХ Перехідні положення Податкового кодексу щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операції (ПДВ) з ввезення на митну територію України товарів для потреб безпеки і оборони, проголосували 303 парламентарі.

Гетманцев пояснив, що ці зміни дозволять забезпечити сприятливі умови для розробки і виробництва безпілотних систем, які використовують оптичний кабель для керування та передання відеосигналу. необхідних для оборони України.

Зокрема, ухвалення законопроєктів сприятиме:

зменшенню собівартості безпілотних систем, які використовують оптичний кабель для керування та передання відеосигналу або інших виробів оборонного призначення із використанням оптичного кабелю;

оперативному забезпеченню Сил оборони України сучасними технічними засобами.

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