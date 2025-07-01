Украинцы платят половину рыночной цены за электроэнергию и газ — МВФ

Стоимость газа и электроэнергии для украинцев в настоящее время покрывает около 50% от их рыночной цены. Переход к рыночному ценообразованию возможен только после завершения войны.

Об этом говорится в обновленной программе расширенного финансирования EFF для Украины, которую МВФ обнародовал после восьмого пересмотра.

Цена на газ в два раза ниже рыночного уровня

— Несмотря на повышение, цены на э/э для домохозяйств покрывают примерно половину цены для малого бизнеса в Киеве, тогда как цены на газ для домохозяйств составляют примерно 50% от рыночного уровня, – говорится в документе.

В программе отмечается, что украинские власти планируют в течение шести месяцев после отмены военного положения утвердить дорожную карту для постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии.

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Согласно плану, реформирование тарифной политики начнется в послевоенный период.

— Дорожная карта также является частью Плана ЕС-Украина и будет охватывать реформы специальных обязательств (ПСО), планы постепенного повышения тарифов/методологии тарифообразования, механизмы решения долговой проблемы, а также комплексную схему защиты наиболее уязвимых домохозяйств, – отмечается в программе.

Создание финансово устойчивого энергетического сектора в Украине

МВФ указывает на необходимость создания финансово устойчивого энергетического сектора в послевоенный период.

Для этого планируется сокращение квазифискальных расходов, введение новой методики формирования тарифов, учитывающей социальные аспекты, и переход к тарифам, отражающим реальную себестоимость услуг.

По оценкам МВФ, пересмотр тарифов позволит не только вернуть прибыльность энергетическим компаниям, но и уменьшить их задолженность, повысить конкуренцию на энергорынках и стимулировать потребителей к энергоэффективности.

— Наиболее уязвимые домохозяйства нуждаются в защите от более высоких тарифов, в частности путем пересмотра субсидии на жилищно-коммунальные услуги для повышения ее эффективности и адресности, – отмечает МВФ.

В отчете также упоминается, что из-за несоответствия тарифов рыночной ситуации теплокоммунэнерго задолжали Нафтогазу более 100 млрд грн.

Несмотря на увеличение цен на электроэнергию, продолжает действовать мораторий на повышение тарифов на воду и тепло.

Энергетический сектор Украины сохраняет устойчивость несмотря на частые массированные атаки РФ благодаря активному проведению ремонтов, введению новых мощностей и увеличению импорта.

МВФ отмечает, что важную роль в этом играет международная поддержка.

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