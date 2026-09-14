По состоянию на сентябрь 2026 года один день полномасштабной войны стоит украинскому бюджету $190 млн. В эту сумму не входит вооружение, которое Украина получает от международных партнеров.

Об этом заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа во время мероприятия Ялтинской европейской стратегии (YES), организованного Фондом Виктора Пинчука.

Сколько стоит один день войны по состоянию на сентябрь 2026 года

— Война становится дороже. В 2024 году, когда я выступала на YES, один день войны стоил $140 млн. В этом году он стоит $190 млн, – сказала она.

По словам Пидласой, удорожание войны имеет несколько причин. Среди них она назвала инфляцию и рост численности украинской армии. Увеличилось и количество семей, которые нуждаются в государственной поддержке из-за потери близких людей на войне.

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Еще одной причиной является потребность в большем количестве вооружения, прежде всего средств поражения средней и большой дальности, способных наносить удары по российским НПЗ.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета подчеркнула, что война стала настолько дорогой, что Украина уже не может полностью самостоятельно покрывать свою часть расходов на оборону, как это было раньше.

— За 8 месяцев национальная безопасность и оборона стоили почти $42 млрд (без учета военной помощи в натуральной форме), а собственного ресурса (доходы + ОВГЗ) мы привлекли лишь $39 млрд, поэтому больше не покрываем даже собственную долю расходов, которую покрывали раньше, — отметила Пидласа.

Она заметила, что Силы обороны заявляют о дополнительной финансовой потребности в $27 млрд до конца года.

Главной причиной этого является то, что Россия намеренно атакует индустрии, которые генерируют бюджетные поступления: зерновой коридор, морские порты и металлургические заводы. И это не то, что можно быстро восстановить, – заявила глава Комитета ВР по вопросам бюджета.

Напомним, 24 августа Владимир Зеленский заявил, что Россия тратит на войну около €340 млрд, тогда как Украина – €140 млрд.

По словам президента, из-за удорожания полномасштабной войны и увеличения количества средств, которые РФ применяет против Украины, выросли потребности Сил обороны Украины в ресурсах.

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