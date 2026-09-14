Станом на вересень 2026 року один день повномасштабної війни коштує українському бюджету $190 млн. У цю суму не входить озброєння, яке Україна отримує від міжнародних партнерів.

Про це заявила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа під час Ялтинської європейської стратегії (YES), організованої Фондом Віктора Пінчука.

Скільки коштує один день війни станом на вересень 2026 року

– Війна стає дорожчою. У 2024 році, коли я виступала на YES, один день війни коштував $140 млн. Цього року він коштує $190 млн, – сказала вона.

За словами Підласої, подорожчання війни має кілька причин. Серед них вона назвала інфляцію та зростання чисельності української армії. Збільшилася і кількість родин, які потребують державної підтримки через втрату близьких людей на війні.

Зараз дивляться

Ще однією причиною є потреба у більшій кількості озброєння, передусім засобів ураження середньої та великої дальності, здатних завдавати ударів по російських НПЗ.

Голова комітету Верховної Ради з питань бюджету наголосила, що війна стала настільки дорогою, що Україна вже не може повністю самостійно покривати свою частину витрат на оборону, як це було раніше.

– За 8 місяців національна безпека й оборона коштували майже $42 млрд (без урахування військової допомоги в натуральній формі), а власного ресурсу (доходи + ОВДП) ми залучили лише $39 млрд, тому більше не покриваємо навіть власну частку витрат, яку покривали раніше, – зазначила Підласа.

Вона зауважила, що Сили оборони заявляють про додаткову фінансову потребу в $27 млрд до кінця року.

– Головною причиною цього є те, що Росія навмисно атакує індустрії, які генерують бюджетні надходження: зерновий коридор, морські порти та металургійні заводи. І це не те, що можна швидко відновити, – заявила очільниця Комітету ВР з питань бюджету.

Нагадаємо, 24 серпня Володимир Зеленський заявив, що Росія витрачає на війну близько €340 млрд, тоді як Україна – €140 млрд.

За словами президента, через подорожчання повномасштабної війни та збільшення кількості засобів, які РФ застосовує проти України, зросли потреби Сил оборони України в ресурсах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.