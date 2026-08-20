Поиск дополнительных денег для сектора обороны является одним из самых больших вызовов для государства.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время представления нового министра обороны Украины 20 августа.

Зеленский ищет деньги для обороны

По словам президента, из-за подорожания полномасштабной войны и увеличения количества средств, применяемых Российской Федерацией против Украины, увеличились потребности в ресурсах для Сил обороны.

Сейчас смотрят

– Один из самых больших вызовов, которые у нас есть, это средства. Да, это действительно очень серьезный вызов, прежде всего в секторе обороны Украины. Нужно найти нужный ресурс. И я считаю, что это самый большой вызов, который у нас был. Подорожала война и это факт. Ресурса нужно больше. Дефицит больше, – утверждает он.

Как объяснил президент, Россия использует против Украины все более разнообразные средства, поэтому главная потребность – не только усиливать оборону и защищаться, но и активнее действовать.

В то же время Зеленский считает, что поиск финансирования для войны должен стать общей задачей всего государства. Он утверждает, что речь идет о работе правительства, Верховной Рады, Сил обороны и дипломатического корпуса.

Президент добавил, что часть дефицита финансирования может быть закрыта решениями украинского парламента.

Однако Зеленский обратил внимание на ограниченные сроки принятия государственного бюджета на 2027 год. Он уточнил, что есть около четырех месяцев для обеспечения необходимого ресурса для продолжения борьбы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.