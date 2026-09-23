Львовский вентиляционный завод завершил строительство второй очереди производственных помещений. Оборудование уже приобретено и по плану будет смонтировано до конца 2026 года. Новый корпус позволит предприятию удвоить объем производства.

Об этом сообщил заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

Запуск нового корпуса на Львовском вентиляционном заводе

Львовский вентиляционный завод производит воздуховоды, шумопоглотители, а также комплектующие систем вентиляции для нужд промышленности, торговли, гостиниц и бизнес-центров. Объем инвестиций во вторую очередь предприятия составил около $1,5 млн.

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Для реализации проекта завод воспользовался инструментами политики Сделано в Украине, в частности, программой доступных кредитов 5-7-9, а также грантом на оборудование для перерабатывающей промышленности. Кроме того, предприятие готовится приобщиться к государственной программе компенсации 15% стоимости украинской техники.

В 2025 году объем производства Львовского вентиляционного завода вырос на 30%. В 2026 году темпы роста сохраняются на таком же уровне. Предприятие имеет полный производственный цикл и сейчас перерабатывает около 55 тонн листового металла в месяц. Для строительства третьей очереди завода запланированы инвестиции в размере $2,5 млн.

Инвестор завода ранее занимался импортом вентиляционного оборудования, а теперь сконцентрирован на развитии производства в Украине. Запуск первой очереди завода с инвестициями около $1 млн произошел в 2022 году через несколько месяцев после полномасштабного вторжения.

– Даже в нынешних сложных условиях политика Сделано в Украине продолжает создавать новые заводы и производственные линии, — отметил Дмитрий Кисилевский.

Политика Сделано в Украине стимулирует производство, инвестиции и несырьевой экспорт. В частности, она включает доступные кредиты 5-7-9, локализацию при публичных закупках, частичную компенсацию стоимости украинской техники, индустриальные парки, гранты для перерабатывающих предприятий, страхование военных рисков, программы энергетической устойчивости, восстановление предприятий, пострадавших из-за обстрелов и другие.

Фото: Дмитрий Кисилевский

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