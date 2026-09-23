Львівський вентиляційний завод завершив будівництво другої черги виробничих приміщень. Обладнання вже придбане й за планом буде змонтовано до кінця 2026 року. Новий корпус дозволить підприємству подвоїти обсяги виробництва.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Запуск нового корпусу на Львівському вентиляційному заводі

Львівський вентиляційний завод виробляє повітропроводи, шумопоглиначі, а також комплектуючі систем вентиляції для потреб промисловості, торгівлі, готелів та бізнес-центрів. Обсяг інвестицій у другу чергу підприємства склав близько $1,5 млн.

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Для реалізації проєкту завод скористався інструментами політики Зроблено в Україні, зокрема програмою доступних кредитів 5-7-9, а також грантом на обладнання для переробної промисловості. Крім того, підприємство готується долучитися до державної програми компенсації 15% вартості української техніки.

У 2025 році обсяги виробництва Львівського вентиляційного заводу зросли на 30%. У 2026 році темпи зростання зберігаються на такому ж рівні. Підприємство має повний виробничий цикл і наразі переробляє близько 55 тонн листового металу на місяць. Для будівництва третьої черги заводу заплановані інвестиції обсягом $2,5 млн.

Інвестор заводу раніше займались імпортом вентиляційного обладнання, а тепер сконцентровані на розвитку виробництва в Україні. Запуск першої черги заводи з інвестиціями близько $1 млн відбувся у 2022 році за кілька місяців після повномасштабного вторгнення.

– Навіть за нинішніх складних умов політика Зроблено в Україні продовжує народжувати нові заводи та виробничі лінії, – відзначив Дмитро Кисилевський.

Політика Зроблено в Україні стимулює виробництво, інвестиції та несировинний експорт. Зокрема вона включає доступні кредити 5-7-9, локалізацію при публічних закупівлях, часткову компенсацію вартості української техніки, індустріальні парки, гранти для переробних підприємств, страхування воєнних ризиків, програми енергетичної стійкості, відновлення підприємств, постраждалих через обстріли та інші.

Фото: Дмитро Кисилевський

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