Строительство первой очереди завода Фиднова Центр по производству высокопротеиновых кормовых добавок и животных жиров в Черкасской области вышло на 30% готовности объекта.

Что известно о строительстве первой очереди завода Фиднова Центр

Завершены земельные работы, возведен фундамент, забиты сваи, заливается пол, продолжается монтаж каркаса стен.

Также уже установлен первый варочный котел для переработки отходов мясокомбинатов. На следующей неделе запланирована установка второго варочного котла.

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Общая площадь производственного корпуса, который сейчас строится, — 4000 кв. м. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Предприятие будет производить высокопротеиновые кормовые добавки (костную муку) и животные жиры для сельскохозяйственных и домашних животных.

Завод будет перерабатывать отходы мясокомбинатов, расположенных в радиусе 300 километров вокруг. Объем инвестиций в строительство первой очереди завода — €14,4 млн.

Проект строительства завода Фиднова Центр реализуется EFI Group по программе государственной поддержки значительных инвестиций.

Правительство Украины подписало специальный инвестиционный договор с компанией в конце октября 2025 года.

Благодаря спецдоговору компания уже получила освобождение от импортного НДС на 45 млн грн и ввозной пошлины на 7,8 млн грн на производственное оборудование.

Также программа предусматривает освобождение на 5 лет от налога на прибыль, а также компенсацию расходов на строительство инженерно-транспортной инфраструктуры.

Ход работ на объекте задержали сложные погодные условия зимой. На объекте одновременно ведется 12 циклов подрядных работ.

Первая тестовая варка на предприятии запланирована на конец 2026 года, ввод первой очереди завода в эксплуатацию — на весну 2027 года.

Программа поддержки проектов со значительными инвестициями (от €12 млн) — составляющая политики развития украинских производителей Сделано в Украине.

Она предусматривает стимулирование производства, промышленных инвестиций и несырьевого экспорта.

Фото: Дмитрий Кисилевский

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