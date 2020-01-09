Нужно каждый день читать по 50 страниц – советник премьера Юрий Голик

Советник премьер-министра Украины Юрий Голик посоветовал всем читать как можно больше книг, а также порекомендовал интересную книгу и рассказ.

Советник премьер-министра Украины Юрий Голик поделился собственным рецептом того, как успевать прочитывать как можно большое книг.

Он рассказал в Facebook, что благодаря выходным прочитал за пять дней семь книг. По словам Голика, у него нет никаких секретов и тайных технологий, он не читает по диагонали, через слово и не владеет техникой скорочтения.

– Все на самом деле просто. Нужно просто читать. Вот просто брать книгу в руки и читать. Читать, когда есть время, отложив в сторону телефон со всеми его мессенджерами и социальными сетями. Предвидя вопрос “а если нет времени”. Это неправда. Время есть всегда. Его у каждого одинаково. 24 часа в сутки. А вот кто как его использует – это вопрос приоритетов, – отметил советник премьера.

Он также рассказал, что в позапрошлом году хотел прочитать 52 книги, а в итоге прочитал больше 100.

– Все просто. 1 книга – это в среднем 350 страниц. Чтобы прочитать ее за неделю, нужно каждый день прочитывать по 50 страниц. Это легко. Например, перед сном. Вместо серфинга в интернете. Или за завтраком, опять же вместо телефона в руке, – написал Голик.

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При этом советник премьера считает, что нет смысла читать то, что не нравится, насилуя себя. Не ваша книга – бросайте, советует он. Голик сообщил, что лично всегда рекомендует всем уже дважды изданную им книгу Сергея Иванова Противоречия.

А лучший небольшой рассказ, по его мнению, написал не лауреат мировой литературной премии, а Саша Махно – организатор первых квестов в Луганске, чьи записи в блоге на местном сайте Top вместе с такими же Антона Птушкина, Голик помог издать в виде книги в 2013 году. Рассказ называется Мокрая паранойя.

В декабре советник премьер-министра Украины Юрий Голик вместе с писателем Яном Валетовым привезли 300 книг в буккроссинг в больницу им. Мечникова в Днепре. За несколько последних лет Юрий Голик помог установить более 70 буккроссингов в общественных местах и подарить в них как минимум 30 тыс. книг. И продолжает делать это дальше.

К слову, ранее советник премьер-министра Юрий Голик рассказывал, как украинской спортсменке Наталье Мазур удалось стать лицом Fly Emirates.