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Потрібно щодня читати по 50 сторінок – радник прем’єра Юрій Голик

Радник прем’єр-міністра України Юрій Голик порадив усім читати якомога більше книг, а також порекомендував цікаву книгу та оповідання.

Потрібно щодня читати по 50 сторінок – радник прем’єра Юрій Голик

Радник прем’єр-міністра України Юрій Голик поділився власним рецептом того, як встигати прочитувати якомога більше книг.

Він розповів у Facebook, що завдяки вихідним прочитав за п’ять днів сім книг. За словами Голика, у нього немає жодних секретів і таємних технологій, він не читає за діагоналлю, через слово і не володіє технікою швидкочитання.

– Все насправді просто. Потрібно просто читати. Ось просто брати книгу в руки і читати. Читати, коли є час, відклавши в сторону телефон з усіма його месенджерами і соціальними мережами.

Передбачаючи запитання “а якщо немає часу”. Це неправда. Час є завжди. Його у всіх однаково. 24 години на добу. А ось хто як його використовує – це питання пріоритетів, – зазначив радник прем’єра.

Він також розповів, що позаминулого року хотів прочитати 52 книги, а в підсумку прочитав понад 100.

– Все просто. 1 книга – це в середньому 350 сторінок. Щоб прочитати її за тиждень, потрібно кожен день прочитувати 50 сторінок. Це легко. Наприклад, перед сном. Замість серфінгу в інтернеті. Або за сніданком, знову-таки замість телефона в руці, – написав Голик.

Читайте: Якісні дороги – ефективний спосіб повернення окупованих територій – Юрій Голик

При цьому радник прем’єра вважає, що немає сенсу читати те, що не подобається, ґвалтуючи себе. Не ваша книга – кидайте, радить він. Голик повідомив, що особисто завжди рекомендує всім вже двічі видану ним книгу Сергія Іванова Протиріччя.

А найкраще невелике оповідання, на його думку, написав не лауреат світової літературної премії, а Саша Махно – організатор перших квестів у Луганську, чиї записи в блозі на місцевому сайті Top разом з такими самими Антона Птушкіна, Голик допоміг видати у вигляді книги в 2013 році. Оповідання називається Мокра параноя.

У грудні радник прем’єр-міністра України Юрій Голик разом з письменником Яном Валєтовим привезли 300 книг у буккросинг у лікарню ім. Мечникова в Дніпрі. За кілька останніх років Юрій Голик допоміг встановити понад 70 буккросингів у громадських місцях і подарувати туди щонайменше 30 тис. книг. І продовжує робити це далі.

До слова, раніше радник прем’єр-міністра Юрій Голик розповідав, як українській спортсменці Наталії Мазур вдалося стати обличчям Fly Emirates.

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