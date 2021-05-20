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Факты / Украина / Политика
Тетяна Забожко |

Рано отвечать: Зеленский о втором президентском сроке

Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас не время говорить о том, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах главы государства.

Так во время пресс-конференции глава страны отреагировал на вопрос о том, не являются ли кадровые изменения в правительстве сигналом подготовки к следующему президентскому сроку.

– Рано отвечать, – лаконично ответил Владимир Зеленский.

Фото: Офис президента

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