Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас не время говорить о том, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах главы государства.

Так во время пресс-конференции глава страны отреагировал на вопрос о том, не являются ли кадровые изменения в правительстве сигналом подготовки к следующему президентскому сроку.