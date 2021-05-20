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Факти / Україна / Політика
Тетяна Забожко |

Рано відповідати: Зеленський про другий президентський термін

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що зараз не час говорити про те, чи буде він висувати свою кандидатуру на наступних виборах глави держави.

Так під час прес-конференції очільник країни відреагував на запитання про те, чи не є кадрові зміни в уряді сигналом підготовки до наступного президентського терміну.

– Рано відповідати, – лаконічно відповів Володимир Зеленський.

Друга річниця каденції Зеленського

20 травня на ДП Антонов у Києві відбувається прес-конференція до другої річниці каденції президента Володимира Зеленського.

Пряма трансляція відбувається на Facebook-сторінці президента, а також на YouTube-каналі Фактів ICTV.

Фото: Офіс президента

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