Президент України Володимир Зеленський вважає, що зараз не час говорити про те, чи буде він висувати свою кандидатуру на наступних виборах глави держави.

Так під час прес-конференції очільник країни відреагував на запитання про те, чи не є кадрові зміни в уряді сигналом підготовки до наступного президентського терміну.

– Рано відповідати, – лаконічно відповів Володимир Зеленський.

Друга річниця каденції Зеленського

20 травня на ДП Антонов у Києві відбувається прес-конференція до другої річниці каденції президента Володимира Зеленського.

Пряма трансляція відбувається на Facebook-сторінці президента, а також на YouTube-каналі Фактів ICTV.