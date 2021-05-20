В четверг, 20 мая, в Киеве состоится пресс-конференция президента Владимира Зеленского. Событие будет проходить на ГП Антонов.

Начало пресс-конференции запланировано на 12.00. Государственное предприятие Антонов находится по адресу: ул. Академика Туполева, 1.

Прямую трансляцию пресс-конференции Владимира Зеленского можно будет посмотреть на Facebook-странице президента, а также на YouTube-канале Фактов ICTV.

— Это будет довольно большой и подробный разговор, чтобы можно было подвести итоги первых двух лет каденции Владимира Зеленского, — рассказали журналистам в Офисе президента.

По словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, на пресс-конференции президент обсудит с журналистами ключевые направления работы и решения, запланированные на третий год своей каденции.

Сейчас журналисты уже понемногу собираются на пресс-конференцию президента.























Зеленский даст пресс-конференцию на ГП Антонов — когда и где смотреть трансляцию / 6 фотографий

Возле ГП Антонов уже есть около 100 сотрудников средств массовой информации. В 10.30 прессу начали запускать на территорию предприятия.