Владимир Зеленский считает, что до того времени, как он стал президентом, дороги в Украине не строились.
Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции.
– Я считаю, что до меня не строились дороги. Не строились нормально в том темпе и в том качестве. Я считаю, что это государственническая позиция. Это одно из обещаний. Дороги должны быть витриной нашей страны, – отметил Владимир Зеленский.
По его словам, хорошие дороги необходимы ГСЧС, медицине, туризму.
– Это очень важно. И это какой-то ужас, какие дороги были и еще есть. Программу Большое строительство я закончу, когда не останется плохих дорог. Я отвечаю за это качество. Я хочу, я давлю, я приглашаю людей, я задаю вопросы, почему такая смета, почему там не построили. Благодаря моим “почему” 158 мостов построено, – подчеркнул президент Украины.