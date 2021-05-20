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Факты / Украина / Политика
Тетяна Забожко |

Я закончу Большое строительство, когда не останется плохих дорог – Зеленский

володимир зеленський

Владимир Зеленский считает, что до того времени, как он стал президентом, дороги в Украине не строились.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции.

– Я считаю, что до меня не строились дороги. Не строились нормально в том темпе и в том качестве. Я считаю, что это государственническая позиция. Это одно из обещаний. Дороги должны быть витриной нашей страны, – отметил Владимир Зеленский.

По его словам, хорошие дороги необходимы ГСЧС, медицине, туризму.

– Это очень важно. И это какой-то ужас, какие дороги были и еще есть. Программу Большое строительство я закончу, когда не останется плохих дорог. Я отвечаю за это качество. Я хочу, я давлю, я приглашаю людей, я задаю вопросы, почему такая смета, почему там не построили. Благодаря моим “почему” 158 мостов построено, – подчеркнул президент Украины.

Фото: Офис президента

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