Владимир Зеленский считает, что до того времени, как он стал президентом, дороги в Украине не строились.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции.

– Я считаю, что до меня не строились дороги. Не строились нормально в том темпе и в том качестве. Я считаю, что это государственническая позиция. Это одно из обещаний. Дороги должны быть витриной нашей страны, – отметил Владимир Зеленский.

По его словам, хорошие дороги необходимы ГСЧС, медицине, туризму.