PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Тетяна Забожко |

Я завершу Велике будівництво, коли не залишиться поганих доріг – Зеленський

володимир зеленський

Володимир Зеленський вважає, що до того часу, як він став президентом, дороги в Україні не будувались.

Про це глава держави заявив під час прес-конференції.

– Я вважаю, що до мене не будувались дороги. Не будувались нормально в тому темпі і в тій якості. Я вважаю, що це державницька позиція. Це одна з обіцянок. Дороги повинні бути вітриною нашої країни, – зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, гарні дороги необхідні ДСНС, медицині, туризму.

– Це дуже важливо. І це якийсь жах, які дороги були й ще є. Програму Велике будівництво я завершу, коли не залишиться поганих доріг. Я відповідаю за цю якість. Я хочу, я тисну, я запрошую людей, я ставлю питання, чому такий кошторис, чому там не побудували. Завдяки моїм “чому” 158 мостів побудовано, – наголосив президент України.

Фото: Офіс президента

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка