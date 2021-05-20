Володимир Зеленський вважає, що до того часу, як він став президентом, дороги в Україні не будувались.

Про це глава держави заявив під час прес-конференції.

– Я вважаю, що до мене не будувались дороги. Не будувались нормально в тому темпі і в тій якості. Я вважаю, що це державницька позиція. Це одна з обіцянок. Дороги повинні бути вітриною нашої країни, – зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, гарні дороги необхідні ДСНС, медицині, туризму.