Володимир Зеленський вважає, що до того часу, як він став президентом, дороги в Україні не будувались.
Про це глава держави заявив під час прес-конференції.
– Я вважаю, що до мене не будувались дороги. Не будувались нормально в тому темпі і в тій якості. Я вважаю, що це державницька позиція. Це одна з обіцянок. Дороги повинні бути вітриною нашої країни, – зазначив Володимир Зеленський.
За його словами, гарні дороги необхідні ДСНС, медицині, туризму.
– Це дуже важливо. І це якийсь жах, які дороги були й ще є. Програму Велике будівництво я завершу, коли не залишиться поганих доріг. Я відповідаю за цю якість. Я хочу, я тисну, я запрошую людей, я ставлю питання, чому такий кошторис, чому там не побудували. Завдяки моїм “чому” 158 мостів побудовано, – наголосив президент України.