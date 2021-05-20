Совсем другое качество: стала известна главная особенность текущих ремонтов дорог Большой стройки

Во время реализации программы президента Владимира Зеленского Большая стройка подход к проведению текущего среднего ремонта дорог был изменен радикально.

Сегодня он уже мало в чем напоминает ремонты прошлых лет. Об особенностях проведения современного дорожного ремонта в интервью журналу MINTRANS рассказал Юрий Голик.

— Любой ремонт дороги состоит, грубо говоря, из нескольких слоев. До 2020 года, в целях экономии, дороги состояли только из двух верхних слоев. Основа — это, с одной стороны, серьезное удорожание дороги, но с другой — увеличение сроков ее службы, — сказал Голик.

Голик добавляет, что в 2020 году 90% дорог, выполненных текущим средним ремонтом, были сделаны с основой.

С одной стороны, по данным CoST Ukraine, средняя стоимость 1 км текущего ремонта дорог в 2020 году выросла до 11,19 млн гривен, то есть на 91,6% больше, чем в 2019 году. С другой – качество самого ремонта выросло многократно.

— Мы изначально в 2019 году говорили, что ремонт дорог будет стоить дороже, но он будет значительно качественнее, и мы осознанно на это шли, — объяснил Голик.

Также, начиная с 2020 года, в состав текущего среднего ремонта начали включать остановки, барьерные ограждения, дорожные знаки и навигацию. Это максимально приблизило текущий средний ремонт к капитальному.

Единственным отличием остались двухуровневые развязки и путепроводы, а также установка шумозащитных экранов.

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Вместе с тем, на фоне удорожания текущего среднего ремонта, по данным CoST Ukraine, в 2020 году капитальный ремонт и реконструкция стали дешевле.

На качество выполнения дорожных работ повлияли также введенные Укравтодором единые правила для подрядчиков, желающих выполнять работы на дорогах государственного значения.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы Большая стройка Кирилл Тимошенко заявил, что до конца 2023 года в Украине планируется восстановить всю сеть общегосударственных дорог.

Восстановление уникальных мозаичных остановок

В планах Укравтодора на этот год — системное развитие придорожной инфраструктуры в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка.

По словам главы Укравтодора, большая часть таких ценных объектов, как остановочные комплексы и автопавильоны, перешла в аварийное состояние и представляет опасность для пассажиров.