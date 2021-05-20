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Факты / Мир / Мировые новости
Софія Зінов'єва |

США отменяют санкции против оператора Северного потока-2 и его главы — Блинкен

ентоні блінкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США вводят дополнительные санкции против четырех юридических лиц и четырех судов, причастных к строительству Северного потока-2.

В тоже время санкции против оператора проекта, его главы Матиаса Варнига, а также других должностных лиц отменяются.

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Блинкен заявил, что это решение соответствует национальным интересам США.

Сенатор-демократ Джин Шахин поддержала введение новых санкций против причастных к Северному потоку-2 компаний, но заявила, что крайне разочарована тем, что администрация не будет вводить санкции против компании-оператора.

— Я вдохновлена ​​тем, что госдеп введет санкции против восьми дополнительных структур. При этом разочарована тем, что администрация не введет санкции против Nord Stream-2 AG. Завершение строительства этого газопровода — угроза США в сфере безопасности, — заявила сенатор.

Позиция Украины

6 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и США имеют общую позицию по строительству газопровода Северный поток-2.

Об этом Зеленский сообщил после встречи с госсекретарем Энтони Блинкеном, который также подтвердил свое негативное отношение к проекту.

Источник: Государственный департамент США

Фото: Getty Images

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