Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США вводят дополнительные санкции против четырех юридических лиц и четырех судов, причастных к строительству Северного потока-2.

В тоже время санкции против оператора проекта, его главы Матиаса Варнига, а также других должностных лиц отменяются.

Блинкен заявил, что это решение соответствует национальным интересам США.

Сенатор-демократ Джин Шахин поддержала введение новых санкций против причастных к Северному потоку-2 компаний, но заявила, что крайне разочарована тем, что администрация не будет вводить санкции против компании-оператора.

— Я вдохновлена ​​тем, что госдеп введет санкции против восьми дополнительных структур. При этом разочарована тем, что администрация не введет санкции против Nord Stream-2 AG. Завершение строительства этого газопровода — угроза США в сфере безопасности, — заявила сенатор.

Позиция Украины

6 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и США имеют общую позицию по строительству газопровода Северный поток-2.

Об этом Зеленский сообщил после встречи с госсекретарем Энтони Блинкеном, который также подтвердил свое негативное отношение к проекту.

Источник: Государственный департамент США