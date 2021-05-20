Президент України Володимир Зеленський вважає, що зняття санкцій з російського газопроводу Північний потік-2 загрожує геополітичними змінами. За його словами, це буде особистою поразкою президента США Джо Байдена.

Про це Зеленський сказав на прес-конференції 20 травня.

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Глава держави впевнений, що зняття санкцій з газопроводу стане перемогою Росії.

– Є великий ризик, що вони можуть натиснути на США, щоб зняти санкції. Я вважаю, що це буде програш США, особисто Байдена. Я це говорю відкрито. Це буде серйозна геополітична перемога Росії, – сказав Зеленський.

Зняття санкції проти Північного потоку-2

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США вводять додаткові санкції проти чотирьох юридичних осіб та чотирьох суден, причетних до будівництва російського газопроводу Північний потік-2.

Водночас санкції проти оператора проекту, його глави Матіаса Варніга, а також інших посадових осіб скасовуються.

Зазначимо, на початку травня Зеленський заявив, що Україна і США мають спільну позицію щодо будівництва російського газопроводу.