3 июня Верховная Рада 307 голосами поддержала принятие закона №4651 об усилении ответственности за недостоверную информацию в декларациях.

Так, народные избранники внесли изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс.

Теперь наказание будет касаться служебных лиц, имеющих ответственное и особо ответственное положение, а также лиц, занимающих должности, связанные с высоким уровнем коррупционных рисков.

Декларирование недостоверной информации и непредставление декларации лицом, которое выполняет государственные функции или является представителем местного самоуправления, будет караться до двух лет лишения свободы.