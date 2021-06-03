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Факты / Украина / Политика
Тетяна Забожко |

Рада возобновила лишение свободы за ложь в декларациях

Верховна Рада

3 июня Верховная Рада 307 голосами поддержала принятие закона №4651 об усилении ответственности за недостоверную информацию в декларациях.

Так, народные избранники внесли изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс.

Теперь наказание будет касаться служебных лиц, имеющих ответственное и особо ответственное положение, а также лиц, занимающих должности, связанные с высоким уровнем коррупционных рисков.

Декларирование недостоверной информации и непредставление декларации лицом, которое выполняет государственные функции или является представителем местного самоуправления, будет караться до двух лет лишения свободы.

Фото: Dreamstime

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