3 червня Верховна Рада 307 голосами підтримала ухвалення закону №4651 про посилення відповідальності за недостовірну інформацію в деклараціях.

Так, народні обранці внесли зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та до Кримінального кодексу.

Тепер покарання стосуватиметься службових осіб, які мають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також осіб, які обіймають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків.

Декларування недостовірної інформації та неподання декларації особою, яка виконує державницькі функції чи є представником місцевого самоврядування, каратиметься до двох років позбавлення волі.

Фото: Верховна Рада