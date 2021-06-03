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Факти / Україна / Політика
Тетяна Забожко |

Рада відновила позбавлення волі за брехню в деклараціях

Верховна Рада

3 червня Верховна Рада 307 голосами підтримала ухвалення закону №4651 про посилення відповідальності за недостовірну інформацію в деклараціях.

Так, народні обранці внесли зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та до Кримінального кодексу.

Тепер покарання стосуватиметься службових осіб, які мають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також осіб, які обіймають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків.

Декларування недостовірної інформації та неподання декларації особою, яка виконує державницькі функції чи є представником місцевого самоврядування, каратиметься до двох років позбавлення волі.

Фото: Верховна Рада

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