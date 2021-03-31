Храм, лев и часы: что указали в декларациях украинские чиновники

Нынешнего публичного отчета о доходах могло и не быть, потому что в октябре 2021 года Конституционный суд фактически отменил электронное декларирование.

Однако Верховная Рада таки вернула наказание за ложь в декларациях.

Семья Президента Украины Владимира Зеленского в 2020 году получила почти 23 млн грн дохода. Из них большинство – 13 млн – от продажи недвижимости и земли в селе Иванковичи, где раньше жили Зеленские.

На должности глава государства заработал 336 тыс. грн. Налогов президентская чета уплатила почти 2 млн грн. В декларации глава государства упомянул и об использовании госдачи.

Общая сумма доходов семьи Владимира Зеленского в 2020 году, за исключением продажи недвижимости, составила 9 073 553 грн, что более чем два раза меньше полученных доходов за предыдущий отчетный период.

Отчитался публично и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он хранит наличными 28,5 млн грн и $75 тыс.

Спикер парламента отмечает: это – не новые активы. Также он задекларировал дом, площадью почти 500 кв. м, офис, четыре квартиры и два земельных участка.

У супругов есть и четыре автомобиля, в частности, жена – владелица Tesla и BMW, а муж – двух Toyota.

Министр здравоохранения Максим Степанов в прошлом году получил почти полмиллиона гривен зарплаты и 230 тыс. грн процентов от банка.

Его жена заработала в разы больше – 2 млн грн. Также у Степанова есть три пары ценных часов и два автомобиля Range Rover и Lexus, в банке хранит $665 тыс. Наличными – 160 тыс. грн и более €11 тыс.

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Главный санитарный врач Виктор Ляшко хоть заработал больше министра – 617 тыс. грн, его состояние скромнее – на счетах 250 тыс. грн, $32 тыс. У него есть три земельных участка в Киевской области, ездит на Skoda 2018 года, его жена – владелица квартиры в Броварах.

Пять квартир, одна из которых в Германии, и 285 млн грн зарплаты у и.о. министра энергетики Юрия Витренко. И это еще не все заработки, потому что в нефтедобывающей компании Укрнафта он заработал еще полтора миллиона гривен.

Хорошо зарабатывает и председатель Конституционного суда Александр Тупицкий, который и поддержал отмену декларирования состояния чиновников.

За прошлый год он получил 3,7 млн грн. И парадокс – судья, которого не пускают на работу, только в марте получил 400 тыс. грн. В собственности семьи шесть объектов недвижимости, среди которых – квартира в Донецке и скандальный дом в Крыму.

Но не автомобилями и квартирами едиными. Заместитель председателя Конституционного суда Сергей Головатый обзавелся собственным православным храмом в Черкасской области.

А депутат Харьковского горсовета от ОПЗЖ Саид Джавид в декларации указал африканского льва. Животное он приобрел в 2017 году и не раз постил фото с ним в соцсетях. Но стоимость покупки депутат не уточнил.

Зато нардеп от партии За майбутнє Анатолий Урбанский публично обнародовал перечень собственной коллекции 12 ценных часов. СМИ подсчитали, что только на них он потратил $116 тыс. В собственности депутата и 4 256 биткойнов, что по приблизительным подсчетам составляет почти 7 млрд грн.

За день до завершения подачи, в электронном реестре уже получили 720 тыс. ежегодных деклараций чиновников. В случае непредставления отчета до 1 апреля, должностным лицам грозит штраф.

Законопроект о налоговой амнистии

30 марта 245 депутатов Верховной Рады поддержала в первом чтении законопроект о налоговой амнистии.

Согласно законопроекту, украинцы, которые уклонялись от уплаты налогов, могут раскрыть свои истинные доходы, избежав наказания.

Таким образом президент Украины Владимир Зеленский стремится детенизировать украинскую экономику. Согласно документу, граждане должны добровольно декларировать свои активы в период с 1 июля 2021 по 1 июля 2022 года.

Фото: УНИАН

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