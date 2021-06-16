Двухпартийная группа поддержки Украины в Конгрессе США во главе с демократами Марси Каптур и Майком Куигли и республиканцами Энди Харрисом и Брайаном Фитцпатриком приветствовала решение Белого дома предоставить Украине $150 млн перед встречей президента США Джо Байдена и российского президента Владимира Путина.

Также конгрессмены добавили, что были горды увеличить финансирование помощи для безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative — Ред.) С $250 млн в 2020 фискальном году до $275 млн в 2021 фискальном году.

Эта помощь должна быть использована на противоартиллерийские радары, системы противодействия беспилотникам и оборудование для безопасной связи.

— Это отправляет четкий сигнал, что США стоит рядом со своим союзником Украиной перед лицом грубой российской агрессии. Эти средства являются критически важными для противодействия российскому вторжению в украинский суверенитет и защиты восточноевропейского фланга от агрессии Кремля, которая уже унесла более 14 тыс. жизней и привела к переселению миллионов людей, — заявили конгрессмены.

Группа конгрессменов вновь призвала к выводу войск России с территории Украины и подтвердила поддержку Киева на пути в НАТО.

При этом законодатели США заявили, что Украина должна усиливать реформы в оборонной и экономической областях, “чтобы осуществить свои евроатлантические стремления и интеграцию с западными институтами”.

Встреча Путина и Байдена

Джо Байден и Владимир Путин проведут встречу 16 июня в Женеве (Швейцария). Главы государств планируют обсудить отношения между странами и перспективы их улучшения.

Также американский президент планирует пообщаться с главой Кремля о нарушении прав человека. Подробнее, как пройдет встреча Путина и Байдена читайте на Фактах ICTV.