Двопартійна група підтримки України в Конгресі США на чолі з демократами Марсі Каптур і Майком Куіглі та республіканцями Енді Гаррісом та Браяном Фітцпатріком привітала рішення Білого дому надати Україні $150 млн перед зустріччю президента США Джо Байдена та російського президента Володимира Путіна.

Також конгресмени додали, що були горді збільшити фінансування допомоги для безпеки України (Ukraine Security Assistance Initiative – Ред.) з $250 млн у 2020 фіскальному році до $275 млн у 2021 фіскальному році.

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Ця допомога повинна бути використана на протиартилерійські радари, системи проти безпілотників, обладнання для безпечного зв’язку й електроніку.

– Це відправляє чіткий сигнал, що США стоїть поряд зі своїм союзником Україною перед обличчям грубої російської агресії. Ці кошти є критично важливими для протидії російському вторгненню в український суверенітет і захисту східноєвропейського флангу від агресії Кремля, яка вже забрала понад 14 тис. життів і призвела до переселення мільйонів людей, – заявили конгресмени.

Група конгресменів знову закликала до виведення військ Росії з території Україною та підтвердила підтримку Києва на шляху до НАТО.

Водночас законодавці США заявили, що Україна має посилювати реформи в оборонній та економічній сферах, “щоб здійснити свої євроатлантичні прагнення та інтеграцію із західними інститутами”.

Зустріч Путіна та Байдена

Джо Байден і Володимир Путін проведуть зустріч 16 червня в Женеві (Швейцарія). Глави держав планують обговорити відносини між країнами та перспективи їх покращення.

Також американський президент планує поспілкуватися з главою Кремля про порушення прав людини. Детальніше, як пройде зустріч Путіна та Байдена читайте на Фактах ICTV.