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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Встреча Байдена и Путина пройдет в Женеве в июне — официально

Встреча Байдена и Путина пройдет в Женеве в июне — официально

Встреча президентов США и России состоится в Женеве (Швейцария) — это официально подтвердили администрации обоих президентов. Джо Байден и Владимир Путин встретятся 16 июня.

Как сообщает пресс-служба президента России, Путин и Байден обсудят отношения между странами и перспективы их развития. Также разговор будет касаться преодоления пандемии коронавируса и урегулирования региональных конфликтов.

— Лидеры обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность отношений между США и Россией, — говорится в заявлении Белого дома.

Встреча Байдена и Путина

О том, что встреча Байдена и Путина пройдет в Женеве, сначала стало известно из публикаций в СМИ. Журналисты сообщали, что президенты США и России договорились встретиться 15-16 июня.

Инициатором встречи стал Джо Байден — во время телефонного звонка в апреле он предложил Владимиру Путину обсудить важные вопросы в третьей стране. Позже президент США заявил, что намерен встретиться с Путиным летом.

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