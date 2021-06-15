Владимир Зеленский ветировал закон, ужесточающий ответственность за ложь в электронных декларациях.

Такое решение президент принял после того, как депутаты Верховной Рады внесли в законопроект ряд поправок, согласно которым объекты, являющиеся собственностью членов семьи декларанта, указываются только если те подали ему соответствующую информацию.

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В результате к уголовной ответственности можно привлечь только в том случае, когда чиновник недостоверно задекларировал имущество, сведения о котором ему предоставили его родственники.

То есть любой декларант может подать неполные сведения, объясняя это тем, что его близкие якобы не предоставили ему полной информации.

Учитывая эту законодательную лазейку, Зеленский вернул закон в парламент.

Ответственность за ложь в декларациях

Законопроект № 4 651, который предусматривает ужесточение ответственности за ложь в декларациях чиновников, парламент принял 3 июня 2021 года.

Закон предусматривает, что недостоверное декларирование наказывается лишением свободы. Детали про электронное декларирование в Украине, смотрите на Фактах ICTV.