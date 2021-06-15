Володимир Зеленський ветував закон, який посилює відповідальність за брехню у електронних деклараціях.

Таке рішення президент ухвалив після того, як депутати Верховної Ради внесли до законопроекту низку правок, згідно з якими об’єкти, які є власністю членів родини декларанта, зазначаються тільки якщо ті подали йому відповідну інформацію.

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Внаслідок цього, до кримінальної відповідальності можна притягнути тільки у тому випадку, коли посадовець недостовірно задекларував майно, відомості про яке йому надали його родичі.

Тобто будь-який декларант може подати неповні відомості, пояснюючи це тим, що його близькі ніби-то не надали йому повної інформації.

Враховуючи цю законодавчу лазівку, Зеленьский повернув закон до парламенту.

Відповідальність за брехню у деклараціях

Законопроект № 4651, який передбачає посилення відповідальності за брехню у деклараціях посадовці, парламент ухвалив 3 червня 2021 року.

Закон передбачає, що недостовірне декларування карається позбавленням волі, деталі про електронне декларування в Україні, дивіться на Фактах ICTV.