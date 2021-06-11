Какие перспективы у закона об олигархах и могут ли его принять

На следующей неделе состоится внеочередное заседание Верховной Рады, на котором рассмотрят ряд важных инициатив.

Попасть на обсуждение может и законопроект об олигархах, предложенный президентом Владимиром Зеленским.

Но сейчас документ об олигархах выглядит больше как попытка склонить их к переговорам, ведь в других развитых странах подобного нет, а СНБО, который должен принимать решение о списках, вообще не имеет соответствующих полномочий.

Факты ICTV пообщались с политологами и публикуют их впечатления от законопроекта.

История не о том

Руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович считает, что законопроект нарушает фундаментальные вещи, которые есть в любой стране мира. В развитых странах представители крупного бизнеса имеют возможность влиять на политику страны и даже редакционную политику СМИ, если они ими владеют.

Можно вспомнить американский Fox News, который долгое время поддерживал Трампа во всех его начинаниях. Это была редакционная политика канала, которой он придерживался во времена 45-го президента США.

– Я не знаю ни одной страны мира, в которой существуют законы, касающиеся непосредственно представителей крупного бизнеса. Не нужно выдумывать отдельные законы, если все это можно регулировать через антимонопольное законодательство, законы о лоббизме и тому подобное. Поэтому, когда принимается отдельный закон, где устанавливаются определенные критерии, относящие людей к категории олигархов – это открывает огромные возможности для манипуляций и сведения политических счетов, – говорит Рейтерович.

По его мнению, эта история вовсе не о попытке построить нормальные отношения между крупным бизнесом и государством с его гражданами. Это больше напоминает попытку хоть как-то удовлетворить популистский запрос в обществе на борьбу с олигархами.

Проблемы политолог видит в том, что сейчас ограничения достаточно несущественные для олигархов, которые попадут в соответствующий реестр. Риски здесь и в том, что ограничения могут очень быстро добавляться через изменения в другие законы.

Но в законопроекте определение олигарха носит больше научно-популистский характер и не всегда совпадает с тем, как его себе представляют украинцы.

– У нас будет очень сложно найти владельцев крупного бизнеса, которые имеют монопольное положение в определенной сфере… У нас во многих сферах нормальная конкуренция и никаких проблем там нет, – высказывает мнение Рейтерович.

Если власть хочет бороться с олигархами, то ей нужно думать о том, как отходить от сращения олигархов с властью.

Запрет на финансирование олигархами политических партий является слишком косвенным ограничением. Никто же не запрещает финансировать политсилу через других людей, а за “занавесом” уточнять ее лидерам, кто же на самом деле дает им средства на деятельность.

– В развитых странах бизнес отделен от власти. Он напрямую не делегирует своих представителей на государственные должности и не запускает руку в государственный бюджет. В этом плане в законопроекте (об олигархах, – Ред.) нужно было бы убрать олигархов именно от госбюджета. То есть принять какие-то антимонопольные, антитрастовые меры, меры по повышению конкуренции и ограничению теневого влияния и теневого финансирования политических партий, – подытоживает Рейтерович.

Грабли №2

Политолог Алексей Якубин говорит о том, что этот законопроект может стать вторыми “граблями” для Украины в международном праве. Все прекрасно помнят закон о люстрации.

С одной стороны, он был необходим, чтобы перевернуть страницу украинской истории, с другой – создает правовые проблемы. Уже были случаи, когда Европейский суд по правам человека принимал решение в пользу люстрированных чиновников.

По мнению Якубина, подобная ситуация может сложиться и с законом об олигархах.

– Есть определенная группа людей. Мы по таким-то критериям для них создадим список, включим их туда, и на них будут налагаться ограничения. Идея коллективной вины. Но, с точки зрения прав человека, это так не работает. Это грабли №2 проблемы, которая есть у Украины с люстрационным законодательством, – считает политолог.

Нужно вспомнить и о понятии олигарх. Якубин говорит, что в политическом смысле оно всегда означало “власть немногих”, а в Украине превратилось в понятие, более близкое к плутократии – власти богатых.

Но проблема Украины не в наличии крупных бизнесменов, а в коррупции, которую многие с ними связывают. Не так давно у власти в Соединенных Штатах был Дональд Трамп, который зарекомендовал себя как богатого человека.

Ему никто не мешал податься в политику. Против того, чтобы он превратился в американского “олигарха”, действовали совсем другие законы.

– Если бы в США существовал подобный закон, был бы Дональд Трамп олигархом? Наверное, да. Но там нет такого закона. Есть антитрастовое законодательство разных годов, об иностранных агентах, о лоббизме. Может, Украине следует принимать такие законы? – рассуждает Якубин.

То же самое можно было бы делать и в Украине. То есть регулировать деятельность олигархов подобными законами, вместо создания списка, который выглядит как доска позора.

Проблема Украины заключается в теневой деятельности отдельных олигархов, а не в факте самого их существования.

Кроме того, решение о включении или исключении из списка будет принимать СНБО, что по мнению Якубина также удивительно, ведь у этого органа сейчас нет таких полномочий.

– СНБО – коллегиальный орган, который является совещательным. А исходя из законопроекта, он выполняет псевдо-роль судебной инстанции. То есть он включает людей в этот список, он их исключает, контролирует появление списка и его использование. СНБО выходит за пределы тех полномочий, которые должны быть у консультативного органа, – объясняет Якубин.

Разменная монета

Соучредитель Национальной платформы Диалог о мире и безопасной реинтеграции Олег Саакян считает, что в предложенном сегодня виде законопроект об олигархах Верховная Рада вряд ли примет.

Однако он может стать рычагом в переговорах с олигархическими группами, которых он касается.

– Законопроект значительно видоизменится или станет разменной монетой в переговорах Офиса президента с олигархическими группам – о создании новых правил игры. Лучшее, что может законопроект – это привлечь внимание к этой проблеме и начать широкую дискуссию в политическом кругу и обществе о том, как вообще быть с таким явлением, – выражает мнение политолог.

Но это больше похоже на попытку бороться с последствиями, а не причинами украинских реалий.

Если не будут работать основы государства, то даже в случае принятия законопроекта не стоит ожидать значительных сдвигов.

– Если не работают институты, которые должны обеспечивать равные права, возможности и доступ к ресурсу, в виде антимонопольного законодательства, судебной вертикали, регламентации лоббизма и т.д., то мы только будем бороться с тенью явления, а не с ним самим. Что будет порождать еще более страшных “химер”, – объясняет Саакян.

Опять же, Украине нужно бороться с коррупцией, а не большим бизнесом.

Только это может стать путем для Украины, которая ставит своей целью членство в Евросоюзе и НАТО.