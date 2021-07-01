У украинского правительства грандиозные планы по наполнению государственной казны за счет налогов.

Авторы нового налогового законопроекта имеют амбициозную цель — ежегодно получать дополнительные поступления по меньшей мере в 50 млрд грн.

НДС при покупке или продаже объектов недвижимости уже давно занесен в налоговый кодекс. Вот только некоторые застройщики и посредники хитрили и избегали уплаты.

Схемы были довольно просты. Квартиры оформлялись на одно физическое лицо еще на этапе строительства, когда стоимость самая низкая.

А уже после сдачи дома в эксплуатацию их распродавали по рыночным ценам. От этого получали немалую прибыль, а налоги не платили.

Сейчас эту схему пытаются прикрыть, усилив контроль за уплатой налогов застройщиками. А для физических лиц, которые будут продавать в год более чем две квартиры, повысят налог.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов Данил Гетманцев уверяет, что рядовые украинцы за эти налоги ничего не заплатят, так как квартиры пачками каждый год не продают.

— Мы предлагаем с первой продажи 0%, со второй продажи 5%, с третьей и последующих — 18%, с разницы между тем, что человек оплатил, и с тем, что человек получил, — объясняет Даниил Гетманцев.

Квартиры в Украине последние полгода уже и так постоянно дорожают. Одна из причин — повышение стоимости строительных материалов.

— Если введут НДС, как планируют на продажу квартир в новостройках, если введут 18% налог на доходы физических лиц при продаже три недвижимости в год. То цены, на кого это положат — на покупателя. Поэтому все факторы для роста остаются, — рассказывает эксперт по недвижимости Анатолий Топал.

При этом парламентарии хотят пересмотреть и нормы налогообложения элитных авто. Сейчас налогообложению подлежит машина, которая не старше пяти лет, стоимость которой превышает 375 минимальных зарплат в Украине – 2,25 млн грн.

Но планировалось уменьшить эту пороговую стоимость до 200 минимальных выплат, что чуть больше миллиона. Однако именно на таких преимущественно ездит средний класс. Но уже после рассмотрения в правительстве эту норму статьи убрали.

Также теперь придется платить за законное право украинцев на бесплатные два гектара земли. Ведь власть считает, что обработать самостоятельно столько земли невозможно. А значит, подозревают таких владельцев черноземов в теневых схемах.

Это касается всех украинцев, независимо от того выращивают они свою продукцию, содержат домашний скот или просто сдают землю в аренду.

Если ваш участок земли не превышает половины гектара — вы попадаете под налоговые льготы. А если в собственности хотя бы немного больше — придется платить.

Кроме того, может увеличиться акцизная плата за алкогольные напитки и пиво. Также повыситься экологический налог, например, на сброс отходов и загрязнение воздуха углеродом. А еще упразднится льгота для поставщиков электроэнергии, зеленой в том числе.

Все эксперты сходятся во мнении, что пересматривать налоговую систему надо, но не так как в проекте закона. Однако на заседании налогового комитета закон уже согласовали. Подобные инициативы Кабмина специалисты называют латанием дыр в бюджете.

Кому выгодна налоговая амнистия

15 июня Верховная Рада приняла законопроект №5153 о налоговой амнистии, инициатор которого — президент Владимир Зеленский.

Согласно закону, граждане, которые скрывали свое состояние, смогут добровольно задекларировать настоящие доходы и имущество, уплатить за них сбор и избежать наказания. Важно, что наличные средства легализовать нельзя — только на счетах в банках.