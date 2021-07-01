В українського уряду грандіозні плани по наповненню державної казни за рахунок податків.

Автори нового податкового законопроекту мають амбітну мету – щороку отримувати додаткові надходження щонайменше в 50 млрд грн.

ПДВ при купівлі або продажу об’єктів нерухомості вже давно занесений у податковий кодекс. От тільки деякі забудовники й посередники хитрували та уникали сплати.

Схеми були досить прості. Квартири оформлювались на одну фізичну особу ще на етапі будівництва, коли вартість найнижча.

А вже після здачі будинку в експлуатацію їх розпродавали за ринковими цінами. Від цього отримували чималий прибуток, а податки не сплачували.

Зараз цю схему намагаються прикрити, посиливши контроль за сплатою податку забудовниками. А для фізичних осіб, які продаватимуть у рік більш, як дві квартири, підвищать податок.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів Данило Гетманцев запевняє, що пересічні українці за ці податки нічого не заплатять, бо ж квартири пачками щороку – не продають.

Ми пропонуємо з першого продажу 0%, з другого продажу 5%, з третіх і наступних – 18%, з різниці між тим, що особа сплатила, і з тим, що особа отримала, – пояснює Данило Гетманцев.

Квартири в Україні останні півроку вже й так невпинно дорожчають. Одна з причин – підвищення вартості будівельних матеріалів.

Якщо введуть ПДВ, як планують на продаж квартир в новобудовах, якщо введуть 18% податок на доходи фізичних осіб при продажі три нерухомості за рік. То ціни, на кого це покладуть – на покупця. Тому всі чинники для зростання залишаються, – розповідає експерт з нерухомості Анатолій Топал.

Заодно парламентарі хочуть переглянути і норми оподаткування елітних авто. Зараз оподаткуванню підлягає машина, яка не старша п’яти років, вартість якої перевищує 375 мінімальних зарплат в Україні – 2,25 млн грн.

Та планувалось зменшити цю порогову вартість до 200 мінімальних виплат, що лише трохи більше мільйона. Проте саме на таких переважно їздить середній клас. Але вже після розгляду в уряді цю норму статті прибрали.

Також тепер доведеться платити за законне право українців на безкоштовні два гектари землі. Адже влада вважає, що обробити самостійно стільки землі неможливо. А отже, підозрюють таких власників чорноземів у тіньових схемах.

Це стосується всіх українців, незалежно від того вирощують вони власну продукцію, утримують домашню худобу чи просто здають землю в оренду.

Якщо ваш клаптик землі не перевищує половини гектара – ви потрапляєте під податкові пільги. А якщо у власності хоча б на сотку більше – доведеться платити.

Крім того, може збільшитись акцизна плата за алкогольні напої та пиво. Також підвищитися екологічний податок, наприклад, на скидання відходів та забруднення повітря вуглецем. А ще скасується пільга для постачальників електроенергії, зеленої в тому числі.

Всі експерти сходяться у думці, що переглядати податкову систему треба, але не так як у проекті закону. Проте на засіданні податкового комітету закон вже погодили. Подібні ініціативи Кабміну фахівці називають латанням дірок у бюджеті.

Кому вигідна податкова амністія

15 червня Верховна Рада ухвалила законопроект №5153 про податкову амністію, ініціатором якого є президент Володимир Зеленський.

Відповідно до закону громадяни, які приховували свої статки, зможуть добровільно задекларувати справжні доходи та майно, сплатити за них збір та уникнути покарання. Важливо, що кошти у готівці легалізувати не можна – лише на рахунках у банках.