Украина намерена получить членство в ЕС и НАТО в течение 5-10 лет. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в интервью литовским журналистам.

– Европейский Союз ежегодно представляет отчет об имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС, в котором оценивается достижение Украины относительно внедрения реформ, предусмотренных этим документом. Наши партнеры отмечают, что даже при сложных условиях прошлого года – дестабилизирующих действиях России, конфликта на востоке страны и вспышки пандемии коронавируса – Украина продолжает демонстрировать прогресс на пути реформ, – говорит глава правительства.

Сейчас одной из главных целей является постепенная интеграция во внутренний рынок ЕС.

– Европейский Союз уже стал нашим главным торговым партнером. За пять лет экспорт украинских товаров в Европейский Союз вырос на 60% и ожидается, что в этом году он достигнет €20 млрд, – отмечает премьер-министр.

Пока же Украина готовится к обновлению торговой части Соглашения об ассоциации, работает над интеграцией в цифровой и энергетический рынки ЕС, а также подписанием промышленного, авиационного и таможенного безвизов.

Источник: LRT