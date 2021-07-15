В Белом доме все еще не определились, когда встретятся президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. При этом в Вашингтоне рассчитывают, что встреча состоится этим летом.

Как объяснил один из представителей администрации США, стороны еще не выбрали месяц визита.

— Когда Байден разговаривал с Зеленским, он пригласил его посетить Вашингтон этим летом. Мы не уточняли, в каком месяце состоится встреча, но все еще ожидаем визита президента Зеленского в Белый дом этим летом, — сообщили в Белом доме.

Отметим, Байден пригласил Зеленского посетить Вашингтон еще в начале июня во время телефонного разговора.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина все еще ожидает определения и подтверждения даты встречи Байдена и Зеленского в ближайшее время. По его словам, в Вашингтоне предложили встречу на конец июля, но конкретных дат еще нет.

Во время визита Зеленского в Вашингтон Украина и США могут подписать ряд соглашений, в том числе и в вопросах безопасности, рассказал ранее заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига. Однако содержание соглашений пока не разглашается.