Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Максим Зайченко |

У Білому домі досі не визначилися з датою зустрічі Зеленського та Байдена

Джо Байден Володимир Зеленський

У Білому домі досі не визначилися, коли зустрінуться президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден. Водночас у Вашингтоні розраховують, що зустріч відбудеться цього літа. 

Як пояснив один із представників адміністрації США, сторони ще не вибрали місяць візиту.

– Коли Байден розмовляв із Зеленським, він запросив його відвідати Вашингтон цього літа. Ми не уточнювали, в якому місяці відбудеться зустріч, але досі очікуємо на візит президента Зеленського до Білого дому цього літа, – повідомили в Білому домі. 

Зазначимо, Байден запросив Зеленського відвідати Вашингтон ще на початку червня під час телефонної розмови.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна досі чекає визначення та підтвердження дати зустрічі Байдена і Зеленського найближчим часом. За його словами, у Вашингтоні запропонували зустріч на кінець липня, але конкретних дат іще немає. 

Під час візиту Зеленського в Вашингтон Україна і США можуть підписати низку угод, зокрема й щодо питання безпеки, розповів раніше заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга. Але зміст угод поки не розголошується. 

Джерело: White House

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка