У Білому домі досі не визначилися, коли зустрінуться президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден. Водночас у Вашингтоні розраховують, що зустріч відбудеться цього літа.

Як пояснив один із представників адміністрації США, сторони ще не вибрали місяць візиту.

– Коли Байден розмовляв із Зеленським, він запросив його відвідати Вашингтон цього літа. Ми не уточнювали, в якому місяці відбудеться зустріч, але досі очікуємо на візит президента Зеленського до Білого дому цього літа, – повідомили в Білому домі.

Зазначимо, Байден запросив Зеленського відвідати Вашингтон ще на початку червня під час телефонної розмови.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна досі чекає визначення та підтвердження дати зустрічі Байдена і Зеленського найближчим часом. За його словами, у Вашингтоні запропонували зустріч на кінець липня, але конкретних дат іще немає.

Під час візиту Зеленського в Вашингтон Україна і США можуть підписати низку угод, зокрема й щодо питання безпеки, розповів раніше заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга. Але зміст угод поки не розголошується.