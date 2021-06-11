Україна і США в липні можуть підписати безпекові угоди – ОП

Під час візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона Україна і США можуть підписати низку угод, зокрема і безпекові.

Про це повідомив заступник очільника Офісу президента Андрій Сибіга, який займається питаннями зовнішньої політики.

– 10 червня відбулося установче засідання робочої групи для належної підготовки візиту президента України до США. Ми обговорили низку угод, які є на порядку денному та мають бути підписані під час цього візиту. І частина з них стосується політико-безпекового блоку, – зазначив він.

Зміст угод, які можуть підписати лідери, Андрій Сибіга поки не розголошував. Очікується лише, що візит Володимира Зеленського до Білого дому буде результативним.

Зустріч Байдена і Зеленського

7 червня президент США Джо Байден провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Він запевнив, що твердо відстоюватиме суверенітет України.

Крім того, під час розмови Байден запросив Зеленського відвідати США цього літа.

Джерело: Європейська правда