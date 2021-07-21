Президента Украины Владимира Зеленского пригласили посетить Белый дом 30 августа. Там он должен встретится с президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

— Президент Байден с нетерпением ожидает встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 30 августа 2021 года, — говорится в сообщении.

В Белом доме отметили, что визит Зеленского подтвердит поддержку Украины со стороны США перед лицом российской агрессии, а также тесное сотрудничество стран в энергетической сфере и других аспектах.

— Визит подтвердит неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму, нашего тесного сотрудничества в области энергетической безопасности, и нашей поддержки усилий президента Зеленского в борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на наших общих демократических ценностях, — подчеркнули в пресс-службе.

Встреча Зеленского и Байдена

Президент США 7 июня пригласил Зеленского посетить Вашингтон и встретиться. Дату встречи долго не согласовывали, хотя украинская и американская стороны уверяли, что она состоится.

Во время встречи главы государств надеются подписать ряд соглашений, в том числе и относительно безопасности. Подробнее о саммите Зеленского и Байдена читайте в материале Фактов ICTV.