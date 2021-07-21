Президента України Володимира Зеленського запросили відвідати Білий дім 30 серпня. Там він повинен зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

Про це повідомила прес-служба Білого дому.

– Президент Байден з нетерпінням чекає зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому будинку 30 серпня 2021 року – йдеться в повідомленні.

У Білому домі зазначили, що візит Зеленського підтвердить підтримку України з боку США перед обличчям російської агресії, а також тісну співпрацю країн в енергетичній сфері та інших аспектах.

– Візит підтвердить незмінну підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму, нашої тісної співпраці в області енергетичної безпеки, і нашої підтримки зусиль президента Зеленського в боротьбі з корупцією і реалізації програми реформ, заснованої на наших загальних демократичних цінностях, – підкреслили в прес-службі.

Зустріч Зеленського та Байдена

Президент США 7 червня запросив Зеленського відвідати Вашингтон і зустрітися. Дату зустрічі довго не погоджували, хоча українська та американська сторони запевняли, що вона відбудеться.

Під час зустрічі глави держав сподіваються підписати низку угод, зокрема щодо безпеки. Детальніше про саміт Зеленського і Байдена читайте в матеріалі Фактів ICTV.