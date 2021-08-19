Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 31 августа

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена в Вашингтоне состоится 31 августа. Ранее она планировалась на 30 число.

Об этом сообщил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он объяснил, что перенесение даты связано с расширением элементов программы визита Зеленского в США.

По его словам, будет как расширенный формат, так и встреча тет-а-тет.

Кроме того, программой визита предусмотрено посещение штата Калифорния.

В конце июля Офис президента обнародовал главные темы встречи президентов США и Украины.

Прежде всего, это вопросы безопасности. Речь пойдет о помощи официальному Киеву в противодействии российской агрессии, обострении ситуации в Черноморском регионе и на Донбассе, а также деоккупации аннексированного Россией Крыма.

Среди других важных тем – план по укреплению энергетической безопасности Украины. Он касается российского газопровода Северный поток-2.