Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 31 августа

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена в Вашингтоне состоится 31 августа. Ранее она планировалась на 30 число.
Об этом сообщил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Он объяснил, что перенесение даты связано с расширением элементов программы визита Зеленского в США.
По его словам, будет как расширенный формат, так и встреча тет-а-тет.
Кроме того, программой визита предусмотрено посещение штата Калифорния.
В конце июля Офис президента обнародовал главные темы встречи президентов США и Украины.
Прежде всего, это вопросы безопасности. Речь пойдет о помощи официальному Киеву в противодействии российской агрессии, обострении ситуации в Черноморском регионе и на Донбассе, а также деоккупации аннексированного Россией Крыма.
Среди других важных тем – план по укреплению энергетической безопасности Украины. Он касается российского газопровода Северный поток-2.