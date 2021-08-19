Зустріч Зеленського і Байдена перенесли на 31 серпня

Зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Джозефа Байдена в Вашингтоні відбудеться 31 серпня. Раніше вона планувалася на 30-те число.

Про це повідомив на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він пояснив, що перенесення дати пов’язане з розширенням елементів програми візиту Зеленського до США.

За його словами, буде як розширений формат, так і зустріч тет-а-тет.

Крім того, програмою візиту передбачено відвідання штату Каліфорнія.

Наприкінці липня Офіс президента оприлюднив головні теми зустрічі президентів США і України.

Передусім це питання безпеки. Йтиметься про допомогу офіційному Києву в протидії російській агресії, загострення ситуації в Чорноморському регіоні та на Донбасі, а також деокупацію анексованого Росією Криму.

Серед інших важливих тем – план щодо зміцнення енергетичної безпеки України. Він стосується російського газопроводу Північний потік-2.