Меркель хочет провести еще одну встречу в нормандском формате до ухода с должности

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что хочет еще одну встречу в нормандском формате до того, как уйдет со своей должности. При этом она отметила, что для реализации такой встречи есть препятствия.

Об этом она заявила во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским 22 августа.

Меркель хочет собрать всех четырех президентов в рамках нормандского формата, и еще раз обсудить ситуацию на Донбассе.

— Мы говорили о нормандском формате. Здесь, честно говоря, мы не идем вперед, как это хотелось бы, к сожалению. Встреч трехсторонней контактной группы не происходят. Я бы хотела тоже еще раз провести встречу (в нормандском формате, — Ред.) на высшем политическом уровне и пригласить российского, французского и украинского президентов. И если мы сможем вовремя разработать повестку дня, я это считаю возможным, — сказала она.

Политик отметила, что Зеленский поддерживает такую идею, но есть препятствия.

— Президент Зеленский здесь готов нас поддерживать, но есть такие проблемы, которые не осуществлены в рамках минских договоренностей. Например, не работают все КПВВ на контактной линии. Но есть и другие форматы, в которых мы можем это обсуждать, но Трехсторонняя контактная группа должна работать, — сказала Меркель.

Она также выразила надежду, что новое правительство Германии продолжит работать с украинской властью в том же направлении.