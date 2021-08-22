Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що хоче ще одну зустріч в нормандському форматі до того, як піде зі своєї посади. Водночас вона зазначила, що для реалізації такої зустрічі є перешкоди.

Про це вона заявила під час спільної прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським 22 серпня.

Меркель хоче зібрати всіх чотирьох президентів у рамках нормандського формату, і ще раз обговорити ситуацію на Донбасі.

– Ми говорили про нормандський формат. Тут, чесно кажучи, ми не йдемо вперед, як це хотілося б, на жаль. Зустрічі тристоронньої контактної групи не відбуваються. Я б хотіла теж ще раз провести зустріч (в нормандському форматі, – Ред.) на вищому політичному рівні та запросити російського, французького та українського президентів. І якщо ми зможемо вчасно розробити порядок денний, я це вважаю за можливе, – сказала вона.

Політик зазначила, що Зеленський підтримує таку ідею, але є перешкоди.

– Президент Зеленський тут готовий нас підтримувати, але є такі проблеми, які не здійснено в рамках мінських домовленостей. Наприклад, не працюють всі КПВВ на контактної лінії. Але є й інші формати, в яких ми можемо це обговорювати, але Тристороння контактна група повинна працювати, – сказала Меркель.

Вона також висловила надію, що новий уряд Німеччини продовжить працювати з українською владою в тому ж напрямку.