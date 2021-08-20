Канцер Германии Ангела Меркель после встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным заявила, что аннексия Крыма — это нарушение территориальной целостности Украины.

Об этом Меркель сказала на пресс-конференции по итогам встречи с Путиным в Москве. По ее словам, сейчас есть определенный застой в Нормандском формате.

— К сожалению, гибнут украинские военнослужащие вдоль линии разграничения. Я выступала за то, чтобы возобновить и придать жизни Нормандскому формату, — заявила канцлер.

Меркель напомнила, что последняя встреча стран в четырехстороннем формате состоялась в декабре 2019 года в Париже. По ее мнению, нужно обсудить новые задания ради достижения интересов жителей Украины и восстановить мир на территории страны.

— Наша позиция такова: аннексия Крыма — это нарушение территориальной целостности Украины, которое мы будем отстаивать как само собой разумеющееся, — подчеркнула Меркель.

Канцлер Германии Ангела Меркель также поддержала продление контракта между Россией и Украиной о транзите газа. Срок действующего договора заканчивается в 2024 году.

Газовый контракт между Украиной и Российской Федерацией заключили в 2019 году. Согласно документу, Нафтогаз — это компания-организатор транспортировки российского газа и на заказ Газпрома.

По данным Нафтогаза, наименьшая гарантированная сумма выручки за услуги организации транспортировки топлива Газпрома за пять лет составит более $7,1 млрд.