Офис президента Украины сообщил о начале встречи в Белом доме Владимира Зеленского и президента США Джозефа Байдена.

Перед переговорами лидеры должны сделать короткие заявления для прессы, а затем состоятся переговоры в расширенном формате и тет-а-тет.

Президент Украины Владимир Зеленский во главе украинской делегации прибыл в США 31 августа с двухдневным рабочим визитом.

В тот же день в Вашингтоне глава государства встретился с американскими партнерами и подписал соглашения в Министерстве энергетики, Пентагоне, Государственном департаменте США, Всемирном банке и NASA.

А сегодня, 1 сентября, перед переговорами с Байденом Зеленский встретился с представителями крупного американского бизнеса: руководителями Bechtel, CitiBank, JP Morgan, Lockheed Martin и других компаний.

Завершится визит Зеленского в США встречей с представителями Конгрессового украинского кокуса, а также участием президента и первой леди в открытии Украинского дома.