Кулеба рассказал, может ли Украина получить от США Железный купол

Во время визита в США украинская делегация поднимала вопрос, как Соединенные Штаты могут помочь Украине укрепить противовоздушную и противоракетную оборону.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя то, может ли Украина получить от Америки системы противовоздушной и противоракетной обороны Железный купол.

— Безусловно, безопасность Украины и все, что способно укрепить ее обороноспособность, постоянно находится на повестке дня президента, премьер-министра, моей и моего коллеги — министра обороны. Поэтому в Соединенных Штатах мы действительно поднимали вопрос, каким образом Америка может помочь Украине укрепить нашу противовоздушную и противоракетную оборону. В связи с этим обсуждались различные варианты технологий, которые Украина может получить или купить в Соединенных Штатах Америки или при их содействии, — объяснил Дмитрий Кулеба во время брифинга.

15 сентября стало известно, что Украина может получить систему Iron Dome (Железный купол) — новые системы противовоздушной и противоракетной обороны.

По информации СМИ, продажа или передача новых систем предусмотрена поправкой к проекту оборонного бюджета США на 2022 год.