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Вікторія Гірко |

Кулеба розповів, чи може Україна отримати від США Залізний купол

Дмитро Кулеба

Під час візиту до США українська делегація порушувала питання, як Сполучені Штати можуть допомогти Україні зміцнити протиповітряну і протиракетну оборону.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи, чи може Україна отримати від Америки системи протиповітряної та протиракетної оборони Залізний купол.

– Безумовно, безпека України і все, що здатне зміцнити її обороноздатність, постійно перебуває на порядку денному президента, прем’єр-міністра, моєму і мого колеги – міністра оборони. Тому у Сполучених Штатах ми справді порушували питання, яким чином Америка може допомогти Україні зміцнити нашу протиповітряну і протиракетну оборону.

У зв’язку з цим обговорювалися різні варіанти технологій, які Україна може отримати або купити у Сполучених Штатах Америки або за їхнього сприяння, – пояснив Дмитро Кулеба під час брифінгу.

15 вересня стало відомо, що Україна може отримати систему Iron Dome (Залізний купол) – нові системи протиповітряної та протиракетної оборони.

За інформацією ЗМІ, продаж або передача нових систем передбачена поправкою до проекту оборонного бюджету Сполучених Штатів на 2022 рік.

Фото: УНІАН

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