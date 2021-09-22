Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Украина Происшествия Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика
Дмитро Кудрявцев |

США хотят закупать титан в Украине вместо РФ и Китая

Титан

Соединенные Штаты Америки намерены усилить сотрудничество с титановой промышленностью Украины, чтобы уменьшить свою зависимость в этой сфере от Российской Федерации и Китая.

Соответствующие поправки к проекту оборонного бюджета на 2022 год были одобрены комитетом по правилам палаты представителей.

Изменение к документу, которое внес один из представителей Республиканской партии, должно обезопасить оборонно-промышленный комплекс США.

В Конгрессе уверены, что импорт титана из Украины должен стать одним из главных приоритетов в отношениях с Киевом.

В Вашингтоне добавили, что согласно исследованиям, в Украине находится до 20% мирового запаса титановых руд.

Читайте
В ОП подтвердили, что Украина может получить от США Железный купол

Конгрессмены требуют от президента США Джо Байдена ввести санкции против юридических и физических лиц, причастных к планированию, строительству и введению в эксплуатацию российского газопровода Северный поток-2.

Помимо этого, американскому лидеру будет категорически запрещено выводить участников СП-2 из-под действия уже введенных санкций.

Напомним, на прошлой неделе американские конгрессмены призвали увеличить размер финансовой помощи Киеву в сфере безопасности на $50 млн в рамках инициативы по содействию безопасности Украины.

Таким образом суммарно украинская армия может получить от ВС США помощь в размере до $300 млн.

Посол Украины в США Оксана Маркарова выразила надежду, что выделение этой суммы будет согласовано и утверждено обеими палатами Конгресса США.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка