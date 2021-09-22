США хочуть закуповувати титан в Україні замість РФ та Китаю

Сполучені Штати Америки мають намір посилити співпрацю з титановою промисловістю України, щоб зменшити свою залежність у цій сфері від Російської Федерації та Китаю.

Відповідні правки до проекту оборонного бюджету на 2022 рік було схвалено комітетом з правил палати представників.

Зміна до документа, яку вніс один з представників Республіканської партії, має убезпечити оборонно-промисловий комплекс США.

У Конгресі впевнені, що імпорт титану з України має стати одним з головних пріоритетів у стосунках із Києвом.

У Вашингтоні додали, що згідно з дослідженнями, в Україні розташовано до 20% світового запасу титанових руд.

Конгресмени вимагають від президента США Джо Байдена ввести санкції проти юридичних та фізичних осіб, причетних до планування, будівництва та введення в експлуатацію російського газопроводу Північний потік-2.

Крім того, американському лідеру буде категорично заборонено виводити учасників ПП-2 з-під дії санкцій, що вже введені.

Нагадаємо, минулого тижня американські конгресмени закликали збільшити розмір фінансової допомоги Києву в сфері безпеки на $50 млн у межах ініціативи зі сприяння безпеці України.

Таким чином, сумарно українська армія може отримати від ЗС США допомогу в розмірі до $300 млн.

Посол України в США Оксана Маркарова висловила сподівання, що виділення цієї суми буде погоджено та затверджено обома палатами Конгресу США.