В Конгрессе США предложили увеличить на $50 млн размер помощи Украине в сфере безопасности.

Об этом говорится в проекте оборонного бюджета США на следующий, 2022-й фискальный год.

В одном из пунктов прописано, что Конгресс США просят санкционировать увеличение на $50 млн помощи в рамках инициативы по содействию безопасности Украины.

Как объяснила посол Украины в США Оксана Маркарова, если проект бюджета будет принят с этой поправкой, размер помощи нашей стране возрастет до $300 млн.

– Благодарны конгрессменам и сенаторам за предложение увеличить размер помощи Украине в сфере безопасности до $300 млн в оборонном бюджете США на 2022 год. Очень надеемся, что выделение этой суммы будет согласовано и утверждено обеими палатами Конгресса США, — подчеркнула Маркарова.

Недавно в США заговорили о возможности поставок Украине систем противовоздушной обороны Железный купол (Iron Dome), которую, например, активно используют в Израиле.

В Офисе президента сообщали, что соответствующие договоренности были достигнуты во время недавнего визита президента Владимира Зеленского в США. Отмечалось, что продажа или передача Украине новых систем ПВО предусмотрена поправкой к проекту оборонного бюджета США на 2022 год.

Однако в Белом доме пока не подтвердили информацию, что США могут поставить Украине систему противоракетной обороны Железный купол.

Источник: Оксана Маркарова