Зеленский о покушении на Шефира: исполнителей обязательно найдут

Полиция сможет найти исполнителей покушения на Сергея Шефира, которое было совершено в сентябре.

Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга после заседания фракции Слуга народа в Трускавце.

— Было покушение на убийство – это стопроцентная информация. Есть много деталей, которые я не имею право разглашать, пока идет следствие. Я считаю, что исполнителей найдут, – подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что он не может говорить о тех, кто заказал покушение на его советника, поскольку расследование, детали которого он не может разглашать, продолжается.

Зеленский подчеркнул, что его советник общался со многими людьми, чьи имена всем известны, и всех их уже вызывали в правоохранительные органы на беседу. Президент Украины добавил, что в настоящий момент продолжается расследование, детали которого он не имеет права разглашать.

Он подтвердил, что Шефир ранее встречался с бизнесменом Ринатом Ахметовым по поводу определенных государственных вопросов, в числе которых сфера энергетики. По словам президента, он не осведомлен о том, встречался ли его советник с другими олигархами.

Покушение на Шефира – что известно

На советника президента Украины было совершено покушение утром, 22 сентября, возле села Лесники. В результате нападения получил ранение водитель Шефира.

По версии следствия, на него могли напасть по четырем основным причинам: конфликт в команде, давление на Зеленского, давление на депутатов из партии Слуга народа или инсценировка.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 УК Украины (Покушение на убийство двух и более лиц).

Источник: Суспильне