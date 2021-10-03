Зеленський про замах на Шефіра: виконавців обов’язково знайдуть

Поліція зможе знайти виконавців замаху на Сергія Шефіра, що було скоєно у вересні.

Відповідну заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу після засідання фракції Слуга народу в Трускавці.

– Був замах на вбивство – це стовідсоткова інформація. Я вважаю, що виконавців знайдуть, – наголосив Зеленський.

Голова держави додав, що він не може говорити про тих, хто замовив замах на його радника, оскільки розслідування, деталі якого він не може розголошувати, триває.

Зеленський наголосив, що його радник спілкувався із багатьма особами, чиї імена всім відомі, та всіх їх уже викликано до правоохоронних органів на бесіду. Президент України додав, що зараз триває розслідування, деталі якого він не має права розголошувати.

Він підтвердив, що Шефір раніше зустрічався з бізнесменом Рінатом Ахметовим щодо певних державних питань, серед яких сфера енергетики. За словами президента, він гадки не має, чи зустрічався його радник з іншими олігархами.

Замах на Шефіра – що відомо

На радника президента України було скоєно замах вранці, 22 вересня, біля села Лісники. Внаслідок нападу отримав поранення водій Шефіра.

За версією слідства, на нього могли напасти за чотирма основними причинами: конфлікт у команді, тиск на Зеленського, тиск на депутатів з партії Слуга народу або інсценування.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Замах на вбивство двох та більше осіб).

Джерело: Суспільне